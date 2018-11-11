В Катаре впервые за несколько лет прошел сильный ливень с грозой

ДОХА, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Мощный циклон в воскресенье накрыл Катар вслед за соседней Саудовской Аравией и Кувейтом, принеся с собой ливни и грозы, которых не видели в этом эмирате несколько лет, передает корреспондент РИА Новости.

Солнечную погоду внезапно сменила кромешная темнота, на небе появились грозовые тучи, откуда послышались громовые раскаты, полил сильный ливень и засверкали молнии. "Я не припомню, чтобы такие темные грозовые тучи стояли над Дохой, и такая погода была в Катаре в последние десять лет", — сказал РИА Новости проживающий в Катаре более десяти лет гражданин Египта Хишам Ахмед.

Дождевая вода из-за отсутствия водостоков через полчаса после начала ливня превратила дороги Дохи в труднопроходимые реки, по причине чего на центральных магистралях образовались длинные пробки. Откачивать воду с трасс власти Дохи пригнали автоцистерны с насосами, но они не могли справиться с прибывающей водой и лишь создавали заторы на дорогах.

За осенне-зимний период прошлого года в Катаре лишь пару раз начинал моросить мелкий дождик, который длился не более десяти минут.

С минувшего четверга в регионе Персидского залива идут сильные дожди, которые из-за неподготовленной инфраструктуры жарких стран, где редки осадки, приводят к коллапсам на дорогах, перебоям в подаче электричества, затоплению частных домов и госучреждений. Причинение серьезного материального ущерба подданным Кувейта и его резидентам в результате разгула стихии стало причиной отставки министра общественных работ эмирата.

Ливни с грозами — явление крайне редкое для Катара. Такого здесь не видели несколько лет. #Qatar #thunderstorm pic.twitter.com/tRulN4kDBv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.

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