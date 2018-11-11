В Румынии около торгового центра автомобиль въехал в толпу

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Нетрезвый 20-летний мужчина угнал машину, сбил двух пешеходов, а затем въехал в толпу возле торгового центра в румынском городе Брэила, всего пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба уездного инспектората полиции.

"Молодой человек в возрасте 20 лет вступил в конфликт с другим мужчиной, напал на него с ножом, ранил и угнал машину пострадавшего. Затем он поехал в город, сбил по пути несколько пешеходов и врезался в толпу у торгового центра", — сообщила в воскресенье пресс-секретарь уездного инспектората полиции Лаура Дан в комментарии агентству Agerpres.

По ее словам, всего от действий мужчины пострадали 10 человек. Тяжелее всего был ранен владелец угнанной машины, его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии и сразу отправили на операцию. Остальные девять пострадавших находятся в стабильном состоянии. Двоих мужчина сбил по пути к торговому центру, остальные семь пострадали возле торгового центра, когда автомобиль въехал в толпу.

"Семь человек пострадали у торгового центра, из них пятеро взрослых и двое детей в возрасте 11 и 13 лет. Пострадавшие были госпитализированы", — уточнил пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Брэила Штефан Стоян.

Подозреваемый был задержан на 24 часа, в понедельник полиция запросит у суда разрешения поместить его под предварительный арест на более долгий срок. В его крови обнаружили 0,37 миллиграмма на литр алкоголя. Полиция также проведет экспертизы, чтобы установить, не принимал ли молодой человек наркотические или другие препараты, которые могли повлиять на его поведение.