Выборы в Донецке: на участках голосуют, на улицах угощают чаем и блинами

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Избирательный процесс в самопровозглашённой Донецкой народной республики проходит в спокойной обстановке. В день выборов главы и депутатов ДНР на линии соприкосновения не обошлось без обстрелов, но ситуация, как заявляют в Народной милиции, контролируемая. На улицах проходят концерты, ярмарки и конкурсы.

Несмотря на довольно прохладную погоду, жители ДНР активно идут на избирательные участки и участвуют в массовых мероприятиях.

Обстановка контролируемая

Выборы в ДНР проходят на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Вопреки надеждам жителей и властей республики, 11 ноября не стало днем полной тишины.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, утром украинские силовики открывали огонь по окраинам республики на донецком и горловском направлениях. В Горловке поврежден один дом.

Кроме того, по сообщению Минсвязи ДНР, по всей территории республики с самого утра отсутствует связь сотового оператора "Vodafon-Украина". Причина – повреждение линии между Донецком и Луганском. В некоторых районах ДНР из-за повреждения опорной сети в результате диверсии были перебои и в работе республиканского оператора "Феникс".

На ход избирательного процесса это не повлияло. Все участки открылись вовремя, голосование на них продолжается. Как заверили в управлении Народной милиции ДНР, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается контролируемой.

"Подразделения ДНР готовы к пресечению провокационных действий со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины)", — отметил руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Проголосовал, гуляй смело

В ДНР в целом сохраняется спокойная обстановка. Жители активно голосуют на выборах. На некоторых избирательных участках образовывались очереди. Около каждого участка звучит музыка, работают выездные ярмарки, проводятся конкурсы, выступают местные творческие коллективы.

Избирательный участок №282 в подконтрольной ДНР Макеевке находится в здании школы. Здесь администрация учебного заведения специально для избирателей организовала концерт и праздничную ярмарку.

"Показываем таланты наших учеников и музыкальной школы. Школа организовала этот праздник для нас и для всех избирателей. Ярмарка, шахматный клуб, концерт", — рассказал учитель школы №47 Федор Свинарик.

Около участков можно купить продукты от производителей по сниженным ценам. Также представлены работы мастеров декоративно-прикладного творчества. Продают мыло ручной работы, украшения, изделия из дерева и металла.

Прохладная погода — гуляньям не помеха

"Надеюсь, все наладится в жизни у нас. Я сознательно всегда прихожу на выборы. Настроение хорошее, было бы потеплей, было бы вообще хорошо", — делится житель Донецка Андрей.

Даже проголосовав, жители республики расходиться не спешат. Довольно прохладная погода – а на улице всего 1-2 градуса тепла – не гонит людей домой.

Нина Юрьевна пришла на избирательный участок с детьми и внуком. Говорит, что проголосовала уже больше часа назад, но уходить пока не спешит.

"Голосовала за то, чтобы жизнь наладилась. За эти четыре года, мы видим, поднялось все, сын работу нашел. Все для будущего детей и внуков. Я дома сижу все время, а сейчас вышла, смотрим, интересно очень, даже не ожидала, что так будет. Хоть и прохладно", — говорит женщина.

Чтобы согреть людей, около участков организовывают танцевальные флэшмобы и конкурсы, а около некоторых поставили самовары с бесплатным горячим чаем.

"Чай хорошо расходится. У нас большой самовар – на 200 литров. За последние два часа уже больше половины выпили", — говорит Ирина.

Около дворца культуры города Харцызск, где расположен один из участков, помимо чая, гостей угощают блинами. Пекут их тут же на электроплите сотрудники ДК.

"Решили порадовать избирателей. Делаем все как положено, на сахаре, яйцах, молоке. Сколько сделали блинов, не знаю, уже со счета сбилась. С 9.30 (совпадает с мск — ред.) работаем. Третье ведро теста заканчивается", — рассказывает Татьяна Анатольевна.

Основные гуляния развернулись в центре Донецка на площади Ленина. Несмотря на довольно прохладную погоду, сюда пришли сотни людей. Одни соревнуются в перетягивании канатов, поднятии гирь, другие смотрят на показательные выступления спортсменов и танцоров.

Параллельно работает ярмарка республиканских мастеров декоративно-прикладного творчества. Уже вечером пройдет концерт звезд российской эстрады, завершится все фейерверком.

"Все очень весело, хорошо. Надеюсь, мы все сегодня сделали правильный выбор. Нам-то многого и не надо, чтобы здоровье, работа была, дети, внуки радовали, да не стреляли по нам", — сказал житель Донецка Андрей Иванович.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.