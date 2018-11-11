МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о необходимости "быстро и решительно" проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе.

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ", — сказал он изданию "Главред".

По его словам, планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде, однако они вступят в силу не раньше, чем полуостров перейдет под контроль Украины.

"Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия", — уточнил он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун утверждал, что Украине необходимо заставить Россию через суд выплатить "триллионы" в качестве "компенсации" за присоединение полуострова, выразив уверенность, что через несколько лет крымчане сами захотят "вернуться".