Путин и Нетаньяху пообщались в кулуарах Елисейского дворца, сообщил Песков

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщались в кулуарах Елисейского дворца, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце", — сказал Песков.
Путин рассказал, что им с Трампом пока не удалось пообщаться в Париже. Но российский лидер готов в любое время — скорее всего, через три недели в Аргентине pic.twitter.com/QZEBYJKj7g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.