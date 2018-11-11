Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии Трампа

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос, действительно ли его американский коллега Дональд Трамп не пожал ему руку, при этом он обвинил журналистов во вранье.

Когда лидеры покидали прием в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, журналисты попросили украинского президента прокомментировать информацию СМИ о том, что Трамп не стал пожимать ему руку, когда пришел на церемонию к Триумфальной арке.

"Все, что вы говорите — это вранье", — сказал Порошенко. "Все — что говорит русское телевидение", — добавил он.