В Госдуме оценили проведение выборов в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Голосование в ДНР проходит в соответствии с международным законодательством и не противоречит минским соглашениям, а результаты голосования заслуживают признания не только Россией, но европейскими странами, заявил депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко, который посетил избирательные участки в Донецке в составе делегации международных наблюдателей от России.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

"Как наблюдатель от Российской Федерации хочу еще раз подчеркнуть, что голосование проходит в соответствии с международным законодательством и не противоречит минским соглашениям, а значит его результаты должны быть приняты во внимание и справедливо заслуживают признания не только Россией, но европейскими странами", — передает слова Козенко его пресс-служба.

По мнению парламентария, беспрецедентная явка (в ДНР — 71,4% по состоянию на 16.00 по местному времени) подтверждает легитимность проводимых выборов. "Активность очень высокая. Участие подавляющего числа жителей республики в голосовании — это подтверждение курса на интеграцию с Россией и доказательство того, что ДНР и ЛНР состоялись как государства",- добавил он.