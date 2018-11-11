Путин и Трамп не смогли поговорить за завтраком, сообщил источник

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Рассадка лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена, так что президенты России и США не смогли поговорить, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", — сказал собеседник агентства.

Оба лидера находятся в Париже и присутствовали на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп сидели за одним столом на праздничном обеде, однако изначально предполагалась, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В итоге рядом с Путиным сидели Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш, с которыми президент России смог пообщаться и обсудил общеевропейские проблемы.