Путин и Трамп не смогли поговорить за завтраком, сообщил источник

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Рассадка лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена, так что президенты России и США не смогли поговорить, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Оба лидера находятся в Париже и присутствовали на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп сидели за одним столом на праздничном обеде, однако изначально предполагалась, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В итоге рядом с Путиным сидели Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш, с которыми президент России смог пообщаться и обсудил общеевропейские проблемы.