Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже не состоится по "достаточно настойчивой" просьбе французского правительства, рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на "России 1".

В воскресенье Путин прилетел во Францию, где проходит празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Ушаков ранее сообщил, что решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США в Париже 11 ноября было принято совместно обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

"Была достигнута договоренность. Начали уже согласовывать временные параметры этой встречи. Но потом мы учли опасения и соображения французских коллег. Эти просьбы были достаточно настойчивы, поэтому мы восприняли вместе с американскими коллегами, обсудили и решили провести более содержательную беседу в Буэнос-Айресе", — сказал Ушаков.