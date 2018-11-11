ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже не состоится по "достаточно настойчивой" просьбе французского правительства, рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на "России 1".
"Была достигнута договоренность. Начали уже согласовывать временные параметры этой встречи. Но потом мы учли опасения и соображения французских коллег. Эти просьбы были достаточно настойчивы, поэтому мы восприняли вместе с американскими коллегами, обсудили и решили провести более содержательную беседу в Буэнос-Айресе", — сказал Ушаков.