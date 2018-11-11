Трамп не пожал Порошенко руку в Париже

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку своему украинскому коллеге Петру Порошенко перед торжественной церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Видео опубликовал портал Global News.

На кадрах видно, как американский лидер прибыл к Триумфальной арке в Париже и проследовал к своему месту на трибуне. Трамп поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей церемонии.

В это время Порошенко, находящийся во втором ряду, внимательно смотрел на Трампа. Однако американский лидер его не заметил.

В памятных мероприятиях у Триумфальной арки приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Германии Ангела Меркель, Турции Тайип Эрдоган, Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.