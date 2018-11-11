ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Мировая общественность должна признать результаты выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республиках, так как они не противоречат минским договоренностям, считает общественный деятель, руководитель общества дружбы "Финляндия-Донбасс", наблюдатель на выборах в ЛНР из Финляндии Ярмо Экман.
По его мнению, проведение голосования на выборах должно стабилизировать ситуацию в ЛНР и ДНР.
Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.