В Риге в день памяти погибших за Латвию прошел военный парад

РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Около 350 военных приняли участие в параде у памятника Свободы в Риге в честь Дня Лачплесиса — дня памяти погибших за Латвию, сообщила пресс-служба Минобороны.

День Лачплесиса — государственный праздник Латвии, он отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (войсками Бермонта-Авалова) 11 ноября 1919 года. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров. Праздник назван в честь Лачплесиса — героя народного латышского эпоса, символизирующего отвагу человека, который освобождает свою землю от захватчиков.

Как передает корреспондент РИА Новости, несмотря на пасмурную погоду, множество людей собрались на площади у памятника Свободы, чтобы посмотреть парад.

Парадом, в котором, по данным Минобороны Латвии, приняли участие около 350 военных, земессаргов (ополченцев), представителей пограничной охраны, полицейских и пожарных, руководил их командир бригады Земессардзе Айнар Озолиньш. С речью к участникам парада и всем присутствующим обратилась спикер Сейма Инара Мурниеце. В параде также участвовали министр обороны Раймонд Бергманис и командир национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.