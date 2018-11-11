В Риге в день памяти погибших за Латвию прошел военный парад

РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Около 350 военных приняли участие в параде у памятника Свободы в Риге в честь Дня Лачплесиса — дня памяти погибших за Латвию, сообщила пресс-служба Минобороны.
Как передает корреспондент РИА Новости, несмотря на пасмурную погоду, множество людей собрались на площади у памятника Свободы, чтобы посмотреть парад.
Парадом, в котором, по данным Минобороны Латвии, приняли участие около 350 военных, земессаргов (ополченцев), представителей пограничной охраны, полицейских и пожарных, руководил их командир бригады Земессардзе Айнар Озолиньш. С речью к участникам парада и всем присутствующим обратилась спикер Сейма Инара Мурниеце. В параде также участвовали министр обороны Раймонд Бергманис и командир национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.