Об армии ЕС и отношениях с США: Путин дал интервью перед беседой с Трампом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время визита в Париж для участия в торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. Самые яркие заявления главы государства — в материале РИА Новости.

В частности, российский лидер прокомментировал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Путин назвал желание ЕС собственными силами обеспечить свою безопасность понятным и естественным.

"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", — сказал Путин в интервью RT France.

Он подчеркнул, что это "в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира".

"В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — добавил Путин.

Отношения с США

При этом российский президент заявил, что Москва надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном, в том числе по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

"В любом случае мы (Россия. — Прим. ред.) к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — сказал Путин.

Он напомнил, что Россия старается не проводить крупномасштабных военных учений вблизи границ со странами Североатлантического альянса.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения у нас были на востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО", — заявил Путин в интервью телеканалу, отвечая на вопрос о масштабных учениях альянса.

"Но в целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль", — заключил президент.

Работа со СМИ

Кроме того, российский лидер рассказал о своем отношении к СМИ. По его словам, составление списков и советов по определению "хороших и плохих" СМИ недопустимо и не имеет ничего общего с демократией.

"Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур, а, если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение", — сказал Путин в интервью RT France.

Он добавил, что "двигаться нужно по этому пути".