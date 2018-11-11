Трамп прибыл последним на прием в Елисейском дворце

Президент США Дональд Трамп на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент США Дональд Трамп после памятных мероприятий у Триумфальной арки последним прибыл на прием в Елисейский дворец, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно программе, ланч в резиденции французского президента Эммануэля Макрона должен был начаться в 13.15 (15.15 мск), однако американский лидер задержался как минимум на 10 минут. Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, пожелав "хорошего ланча".

На приеме по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президенты России, США и Франции, а также глава Еврокомиссии будут сидеть за одним столом.

В Париже на памятные мероприятия собрались около 70 глав государств и правительств, международных организаций. Российский президент Владимир Путин и Трамп, встретившись у Триумфальной арки, обменялись рукопожатиями. Глава РФ показал американскому коллеге поднятый вверх большой палец, тот похлопал его по плечу. Путин, похлопав Трампа по плечу в ответ, занял свое место.

После ланча в резиденции французского президента мировые лидеры направятся на Форум мира. Трамп, однако, в нем участвовать не планирует.