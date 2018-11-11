В Афганистане при атаке талибов погибли не менее 25 человек, 17 пострадали

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек были убиты, еще 17 получили ранения в результате атаки боевиков движения "Талибан" в провинции Газни в центральной части Афганистана, сообщает телеканал 1TV.

Сообщается, что атака талибов произошла в ночь на воскресенье в округе Джагури. Среди погибших десять сотрудников сил безопасности и 15 мирных жителей. Как сообщил пресс-секретарь министерства обороны Афганистана, в настоящий момент ведется расследование инцидента.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.