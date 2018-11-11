Путин и Трамп будут сидеть за одним столом на приеме в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин, США Дональд Трамп, Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер будут сидеть за одним столом на приеме в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно плану рассадки, рядом с Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним Юнкер. Путин и Трамп, встретившись у Триумфальной арки, обменялись рукопожатиями. Президент России показал американскому коллеге поднятый вверх большой палец, тот похлопал его по плечу. Путин, похлопав Трампа по плечу в ответ, занял свое место.

После ланча в Елисейском дворце мировые лидеры направятся на Форум мира, где ожидается выступление президента Макрона, канцлера Меркель и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Трамп, однако, в нем участвовать не планирует.

Путин прибыл в Елисейский дворец, где мировых лидеров ожидает ланч от имени президента Франции pic.twitter.com/I9BMaFFwss — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.

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