Главы государств и правительств вернулись на обед в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Руководители государств и правительств после состоявшей торжественной церемонии у Триумфальной арки по случаю столетия окончания Первой Мировой войны вернулись в Елисейский дворец, где состоится обед, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин, который возлагал цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса в Париже, приехал на машине. Американский лидер Дональд Трамп пока не прибыл.
После ланча в резиденции французского президента мировые лидеры направятся на Форум мира. Трамп, однако, в нем участвовать не планирует.