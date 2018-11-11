Главы государств и правительств вернулись на обед в Елисейский дворец

Почетный караул у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Почетный караул у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Руководители государств и правительств после состоявшей торжественной церемонии у Триумфальной арки по случаю столетия окончания Первой Мировой войны вернулись в Елисейский дворец, где состоится обед, передаёт корреспондент РИА Новости.

Автобус подъехал к резиденции французского президента. Из него вышли несколько десятков мировых лидеров. Первыми во двор Елисейского дворца вошли лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас общался со своим испанским коллегой.

Президент РФ Владимир Путин, который возлагал цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса в Париже, приехал на машине. Американский лидер Дональд Трамп пока не прибыл.

В Париже на памятные мероприятия собрались около 70 глав государств и правительств, международных организаций, в числе которых президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель.

После ланча в резиденции французского президента мировые лидеры направятся на Форум мира. Трамп, однако, в нем участвовать не планирует.