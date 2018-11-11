Куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за триста тысяч долларов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Куртка Майкла Джексона, которую артист надевал в ходе одного из своих концертных туров, ушла с молотка за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.

По информации аукционного дома, оценка ушедшей с молотка куртки с черными ремешками и серебряными застежками-молниями составляла 80-100 тысяч долларов.

Как сообщает аукционный дом, именно эту куртку певец надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года. Отмечается, что на куртке есть также автограф знаменитого певца.

Полный список лотов, выставленных на аукцион, включал свыше 800 вещей и предметов, имевших то или иное отношение к известным исполнителям рок-н-ролла. Среди прочего, на продажу были выставлены электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана, Эрика Клэптона, а также платья и туфли Ареты Франклин и украшения, которые носила Мадонна.

Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя — 3 сентября.