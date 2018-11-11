Путин прибыл в Елисейский дворец после церемонии у Триумфальной арки

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец после торжественной церемонии по случая столетия окончания Первой Мировой войны.

В резиденции французского президента состоится обед лидеров государств и правительств.

В Париже на памятные мероприятия собрались около 70 глав государств и правительств, международных организаций, в числе которых американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган.

После ланча в Елисейском дворце мировые лидеры направятся на Форум мира, где ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Меркель и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Трамп, однако, в форуме участвовать не планирует.