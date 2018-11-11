Российский наблюдатель назвал явку на выборах в ЛНР беспрецедентной

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Наблюдатель на выборах, депутат Госдумы РФ Алексей Диденко назвал беспрецедентной явку избирателей в ходе голосования в самопровозглашенной Луганской народной республике.

По данным ЦИК ЛНР, на 14.00 мск явка на выборы составила 56,5%.

"Явка, как мы уже успели заметить, очень высокая. Очереди с самого утра. Мы с 8.00 часов (совпадает с мск — ред.), с момента открытия участков, перемещались от участка к участку, и везде было очень много людей. Перебоев с голосованием не было, комиссия со своей задачей справляется. Мы знаем, что накануне дня голосования киевские власти пригрозили гражданам и призвали не участвовать в выборах. Тот факт, что явка носит высокий и беспрецедентный характер, очень активны люди, говорит о том, что они ничего не боятся", — сказал Диденко на брифинге.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.