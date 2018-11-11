Церемония к 100-летию окончания Первой мировой в Париже завершилась

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония к столетию окончания Первой мировой войны, которая проходила у Триумфальной арки в центре Парижа завершилась, лидеры государств отправились в Елисейский дворец.

В памятных мероприятиях у Триумфальной арки приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Германии Ангела Меркель, Турции Тайип Эрдоган, Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Перед окончанием церемонии Макрон "оживил" вечный огонь у Могилы неизвестного солдата, после чего лидеры государств направились на обед в Елисейский дворец.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. После торжеств у арки и обеда в Елисейском дворце почти все лидеры отправятся на Форум мира.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).