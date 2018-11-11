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Посол РФ в Сербии: столетие окончания Первой мировой напоминает о цене мира

Сюжет:
Празднование столетия окончания Первой мировой войны (19)
(обновлено: 15:01 11.11.2018)
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© ФотоПервая мировая война. Российские войска во Франции в октябре 1916 года. Архивное фотоПервая мировая война. Российские войска во Франции в октябре 1916 года. Архивное фото
© Фото

БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Столетняя годовщина окончания Первой мировой войны напоминает о цене, которую заплатили за мир наши предки, заявил российский посол Александр Чепурин в ходе памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Русский некрополь" в Белграде.

Участник торжественных меропритий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, на кладбище Моранж, Франция
© AP Photo / Francois Mori
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Сербия потеряла в Первой мировой войне 28% своего населения – около 1,3 миллиона человек. В республике с 19 октября по 1 ноября проводился ряд выставок, концертов и других памятных мероприятий "Дни свободы", посвященных окончанию Первой мировой войны и освобождению Югославии во Второй мировой. 10 ноября в различных частях страны начались крупнейшие в истории Сербии учения "Век победителя", приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны, в них задействованы 8 тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники.

Представители России, как одного из главных союзников Сербии в обеих войнах, участвовали в 74-ю годовщину окончания Белградской операции 20 октября в возложении венков и цветов к памятнику Освободителям Белграда, где покоятся советские воины и югославские партизаны, а затем у памятника российскому императору Николаю II в парке "Александров" в центре сербской столицы. В воскресенье они провели мероприятие в мемориальном комплексе "Русский некрополь".

Тела погибших германских солдат. 1915 год
© РИА Новости
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Первая мировая война: неусвоенные уроки
Делегации представителей вооруженных сил Сербии, России и других стран-участниц Первой мировой войны, почетный караул и военный оркестр перешли к монументу над захоронением павших российских воинов от памятника их сербским братьям по оружию. Настоятель подворья Русской православной церкви в Сербии отец Виталий Тарасьев провел торжественный заупокойный молебен.

"Война, которую современники назвали великой, изменила мир. Сегодняшний юбилей — хороший повод задуматься о серьезных вещах и вспомнить, как важен мир и какой ценой его завоевали наши предки", — заявил российский посол.

Глава российского диппредставительства добавил, что Николай II и российские воины не могли не помочь в 1914 году сербам, как всегда помогали славянским народам на Балканах.

После этого под исполнение российского гимна, а затем гимна Сербии состоялось возложение венков от делегаций и цветов от граждан.

Патриотический плакат. Неизвестный художник, 1914
© Фото : Неизвестный художник
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"Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Стоимость реставрации мемориального комплекса превысила 2 миллиона долларов.

Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища и представляет собой несколько участков захоронений русских эмигрантов, а также памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне, и Иверскую часовню. Это самое большое подобное захоронение за рубежом. Здесь покоятся около 3,5 тысяч русских, в том числе 1,36 тысячи генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.

Объекты "Русского некрополя", заложенные преимущественно в 1920-х годах, долгое время оставались в ветхом состоянии и требовали реставрации. Подготовка к работам началась по инициативе российской стороны и подворья Русской православной церкви в Белграде в 2009 году. Финансирование работ велось за счет государственных структур, пожертвований коммерческих компаний, частных фондов и простых граждан.

Русские солдаты во Франции в 1916 году
© РИА Новости / Павел Балабанов
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В ноябре 2014 года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма российского императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии". Памятник находится на центральной улице близ скупщины (городского собрания) Белграда и резиденции президента. Пространство вокруг памятника с апреля 2017 года носит название парка имени ансамбля Александрова.
Итоги Первой мировой войны
© Инфографика
Итоги Первой мировой войны

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