БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Столетняя годовщина окончания Первой мировой войны напоминает о цене, которую заплатили за мир наши предки, заявил российский посол Александр Чепурин в ходе памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Русский некрополь" в Белграде.
Представители России, как одного из главных союзников Сербии в обеих войнах, участвовали в 74-ю годовщину окончания Белградской операции 20 октября в возложении венков и цветов к памятнику Освободителям Белграда, где покоятся советские воины и югославские партизаны, а затем у памятника российскому императору Николаю II в парке "Александров" в центре сербской столицы. В воскресенье они провели мероприятие в мемориальном комплексе "Русский некрополь".
"Война, которую современники назвали великой, изменила мир. Сегодняшний юбилей — хороший повод задуматься о серьезных вещах и вспомнить, как важен мир и какой ценой его завоевали наши предки", — заявил российский посол.
Глава российского диппредставительства добавил, что Николай II и российские воины не могли не помочь в 1914 году сербам, как всегда помогали славянским народам на Балканах.
После этого под исполнение российского гимна, а затем гимна Сербии состоялось возложение венков от делегаций и цветов от граждан.
Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища и представляет собой несколько участков захоронений русских эмигрантов, а также памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне, и Иверскую часовню. Это самое большое подобное захоронение за рубежом. Здесь покоятся около 3,5 тысяч русских, в том числе 1,36 тысячи генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.
Объекты "Русского некрополя", заложенные преимущественно в 1920-х годах, долгое время оставались в ветхом состоянии и требовали реставрации. Подготовка к работам началась по инициативе российской стороны и подворья Русской православной церкви в Белграде в 2009 году. Финансирование работ велось за счет государственных структур, пожертвований коммерческих компаний, частных фондов и простых граждан.