БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Столетняя годовщина окончания Первой мировой войны напоминает о цене, которую заплатили за мир наши предки, заявил российский посол Александр Чепурин в ходе памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Русский некрополь" в Белграде.

Сербия потеряла в Первой мировой войне 28% своего населения – около 1,3 миллиона человек. В республике с 19 октября по 1 ноября проводился ряд выставок, концертов и других памятных мероприятий "Дни свободы", посвященных окончанию Первой мировой войны и освобождению Югославии во Второй мировой. 10 ноября в различных частях страны начались крупнейшие в истории Сербии учения "Век победителя", приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны, в них задействованы 8 тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники.

Представители России, как одного из главных союзников Сербии в обеих войнах, участвовали в 74-ю годовщину окончания Белградской операции 20 октября в возложении венков и цветов к памятнику Освободителям Белграда, где покоятся советские воины и югославские партизаны, а затем у памятника российскому императору Николаю II в парке "Александров" в центре сербской столицы. В воскресенье они провели мероприятие в мемориальном комплексе "Русский некрополь".

Делегации представителей вооруженных сил Сербии, России и других стран-участниц Первой мировой войны, почетный караул и военный оркестр перешли к монументу над захоронением павших российских воинов от памятника их сербским братьям по оружию. Настоятель подворья Русской православной церкви в Сербии отец Виталий Тарасьев провел торжественный заупокойный молебен.

"Война, которую современники назвали великой, изменила мир. Сегодняшний юбилей — хороший повод задуматься о серьезных вещах и вспомнить, как важен мир и какой ценой его завоевали наши предки", — заявил российский посол.

Глава российского диппредставительства добавил, что Николай II и российские воины не могли не помочь в 1914 году сербам, как всегда помогали славянским народам на Балканах.

После этого под исполнение российского гимна, а затем гимна Сербии состоялось возложение венков от делегаций и цветов от граждан.

"Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Стоимость реставрации мемориального комплекса превысила 2 миллиона долларов.

Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища и представляет собой несколько участков захоронений русских эмигрантов, а также памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне, и Иверскую часовню. Это самое большое подобное захоронение за рубежом. Здесь покоятся около 3,5 тысяч русских, в том числе 1,36 тысячи генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.

Объекты "Русского некрополя", заложенные преимущественно в 1920-х годах, долгое время оставались в ветхом состоянии и требовали реставрации. Подготовка к работам началась по инициативе российской стороны и подворья Русской православной церкви в Белграде в 2009 году. Финансирование работ велось за счет государственных структур, пожертвований коммерческих компаний, частных фондов и простых граждан.

В ноябре 2014 года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма российского императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии". Памятник находится на центральной улице близ скупщины (городского собрания) Белграда и резиденции президента. Пространство вокруг памятника с апреля 2017 года носит название парка имени ансамбля Александрова.