"Жалкий и неадекватный": внук Черчилля раскритиковал Трампа

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Внук бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, член парламента Соединенного Королевства Николас Сомс раскритиковал президента США Дональда Трампа за отказ посетить кладбище американских военнослужащих под Парижем.

"Они погибли, глядя врагу в лицо, а этот жалкий и неадекватный Трамп не смог побороть непогоду, чтобы выразить свое уважение павшим", — написал Сомс в твиттере.

They died with their face to the foe and that pathetic inadequate @realDonaldTrump couldn’t even defy the weather to pay his respects to The Fallen #hesnotfittorepresenthisgreatcountry — Nicholas Soames (@NSoames) 10 ноября 2018 г.

О решении американского президента также высказался американо-канадский политический обозреватель, спичрайтер Джорджа Буша — младшего Дэвид Фрум. По его словам, Трамп настаивал на поездке в Париж в годовщину окончания войны, но, когда добрался туда, испугался непогоды и "засел в номере отеля за телевизором".

Ранее Дональд Трамп отказался посетить американское мемориальное кладбище в Буа Бело из-за "логистических сложностей", вызванных непогодой.

Вместо президента на мероприятии присутствовали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны отмечается во Франции 11 ноября. На торжественную церемонию прибыли более 70 глав государств.