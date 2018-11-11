ЦИК ЛНР по состоянию на 14.00 не зафиксировал нарушений на выборах

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. ЦИК самопровозглашённой Луганской народной республики по состоянию на 14.00 мск не зафиксировал нарушений на выборах главы и депутатов ЛНР, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии.

"Нарушений установленного порядка и правил проведения выборов главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме. "На всех избирательных участках Луганской народной республики обеспечивается безопасность, в том числе сотрудниками МВД и МЧС ЛНР", — добавил представитель ЦИК.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.