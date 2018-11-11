Явка на выборах главы и депутатов ЛНР на 14.00 мск составила 56,5%

Выборы в ДНР и ЛНР (43)

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики на 14.00 мск составила 56,5%, сообщили РИА Новости в ЦИК ЛНР.

"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск — ред.) на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики явка составляет 56,5% от общего числа избирателей", — сказал собеседник агентства.

Выборы в ЛНР проходят 11 ноября. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, в том числе Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.