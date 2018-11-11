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Донбасс голосует за мир: жители ЛНР выбирают главу республики

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Выборы в ДНР и ЛНР (39)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИнформационный стенд на одном из избирательных участков в ЛуганскеИнформационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики в воскресенье с самого утра идут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах главы и депутатов ЛНР. На многих участках уже выстроились очереди, однако люди не унывают, охотно общаются с журналистами и перекидываются шутками. По словам избирателей, они пришли, чтобы проголосовать за будущее Донбасса.

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве заявили, что не признают результаты выборов в ДНР и ЛНР
Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Голосуют за мир

Военнослужащий Донецкой Народной Республики держит воинский билет и избирательные листы для голосования на выборах главы ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Выборы в ДНР и ЛНР: согласно "Минску-2" и несмотря на позицию Киева
Обычная школа в частном секторе на окраине Луганска, чуть больше пяти километров от позиций украинских силовиков. Именно она стала одним из 316 участков для голосования на выборах в ЛНР. С 7.00 мск у входа в школу начали собираться люди. Первыми стали приходить пенсионеры – они самые дисциплинированные, позже начали подтягиваться люди среднего возраста. Молодежь пока спит.

Настроение у всех приподнятое, люди шутят, что прежде всего "стабильность", уже не один глава республики сменился, а они все время голосуют в этой школе.

Чтобы скоротать время до открытия участка, пришедшие охотно общаются с журналистами.

"Надеемся на лучшее, на мир. Самое главное, чтоб не было войны, чтоб мир был", — сказала одна из жительниц Луганска Надежда.

"Пришла рано, так как дел еще много домашних", — добавляет она.

По доброй воле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Климкин назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными и пригрозил санкциями
В 8.00 мск участок открыт. Голосование организовано в спортивном зале школы. И хотя собрались уже около 60 человек, все организовано разбиваются в несколько очередей.

"Скажите, а это правда, что вас заставили прийти голосовать? Так пишут украинские СМИ", — спрашивают журналисты у пожилой женщины, представившейся Инной Ивановной. Та в ответ смеется.

"Ой, знаете, меня заставить невозможно! Я такого нрава. Невозможно заставить! Я по доброй воле", — говорит она и достает из сумки паспорт гражданина Украины.

"Украинский паспорт. Покажите всем, что я местная. А то скажут, что подставная, что меня подговорили или проплатили", — продолжает хохотать женщина.

Не противоречат "Минску-2"

Голосования на выборах главы ДНР в селе Саханка Донецкой области. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В надежде на мир: на избирательных участках в ДНР выстроились очереди
В это время в зал входит исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник с супругой. Они тоже голосуют здесь. Пасечник, который является одним из четырех кандидатов, в хорошем настроении. Быстро подходит к столу, получает бюллетени и проходит в кабинку для голосования. Через минуту его уже окружают журналисты. Один из основных вопросов — не противоречат ли выборы минским соглашениям.

"Я хочу сказать, что эти выборы не противоречат минским соглашениям, потому что мы не проводим выборы в муниципальные органы. Это выборы главы республики и депутатов Народного совета, а это абсолютно не противоречит", – сказал Пасечник.

Выбирают будущее

На другом конце города в школе № 55 люди не менее активны. На входе в школу играет музыка. Люди идут голосовать семьями.

"Мы и внуков взяли на голосование, пусть посмотрят. Выбираем будущее республики, будущее страны, будущее своих детей. Если не мы, то кто? Если есть такое право у народа, прийти на выборы и выбрать того, кого хотим. Нам нужно руководство в стране… Если Украина отказалась от нас, что нам остается делать? Строим сами будущее. Нужно и дороги строить, хлеб печь, детей учить… Разве можно сказать, что мы предатели?" — наперебой объясняют школьные учителя Вера Ивановна и Жанна Борисовна из Луганска.

Обстановку на участке снимает на мобильный телефон международный наблюдатель. Их на этих выборах более 45.

"Я уже на втором участке избирательном, и что очень радует, огромная явка людей, которые хотят сегодня сделать выбор. Выбор не только настоящего, но и выбор своего будущего. Любой народ должен иметь это право. И это право дано жителям Луганской народной республики", — сказал депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов, который прибыл в республику в качестве наблюдателя.

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