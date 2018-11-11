В НАТО осудили проведение выборов в ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. НАТО не признает выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает, что они подрывают усилия по мирному урегулированию, говорится в распространенном в воскресенье заявлении альянса.

"НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике", о которых сообщают. Они противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Призываем к полному выполнению минских договоренностей всеми сторонами, поддерживаем усилия "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", — отмечается в нем.

В альянсе также призвали РФ "вывести свои силы" и "прекратить поддержку военизированных формирований в Донецкой и Луганской областях Украины". Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.

В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Выборы главы и депутатов проходят в воскресенье также в ЛНР. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.