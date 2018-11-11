В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата украинских силовиков в ходе минувших суток.

Ранее народная милиция ДНР неоднократно заявляла о применении украинскими силовиками беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе, что является нарушением минских соглашений.

"За прошедшие сутки подразделениями ПВО ДНР уничтожен один беспилотный аппарат противника в районе аэропорта города Донецк", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что наибольшая активность применения беспилотников со стороны украинских силовиков была зафиксирована на донецком и мариупольском направлениях, где данные средства применялись для корректировки огня.