Российские наблюдатели не фиксируют нарушений на выборах в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские общественные наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод, который проводит дистанционный мониторинг голосования.

"В регионе находится большое количество наблюдателей, наших коллег. Пока наши коллеги не сообщают нам о серьезных нарушениях, явка высокая", — сказал Брод.

Он добавил, что считает политикой двойных стандартов заявления Украины и европейских стран о непризнании выборов в ДНР и ЛНР.

"Те заявления, которые делает руководство Украины и представители европейских структур, которые не признают выборы и считают нелегитимными, это демонстрация двойных стандартов, лицемерная позиция, когда, не соблюдая минских соглашений, продолжая обстреливать территорию, когда гибнут мирные граждане, они сейчас фактически накладывают запрет на волеизъявления граждан ДНР и ЛНР. Это порочная позиция Украины и ее покровителей, что они не признают права развития и мирного сосуществования граждан этих республик", — добавил он.

Выборы глав и депутатов ЛНР и ДНР проходят в воскресенье. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.