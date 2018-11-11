В ЛНР сообщили о прибытии диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Группа диверсантов украинских силовиков прибыла в населенный пункт Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает практику использования диверсантов вблизи линии соприкосновения. Так, 8 ноября в район населенного пункта Катериновка отмечено прибытие группы диверсантов из состава 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ", — рассказал Марочко,

Он уточнил, что по данным оборонного ведомства республики, основной задачей диверсионной группы является совершение провокаций в населенных пунктах ЛНР, для дестабилизации обстановки во время проведения выборов главы республики.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.