Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2018

Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, встретившись у Триумфальной арки в Париже, где начинается торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Российский лидер прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца.

Путин проследовал к своему месту в первом ряду на трибуне у подножия Триумфальной арки. Он разместился по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

По пути к месту Путин пожал руки Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и американскому президенту Трампу, его супруге Мелании. Он также показал Трампу поднятый вверх большой палец и, похлопав его по плечу, занял свое место.