Главы государств и правительств прибыли к Триумфальной арке в Париже

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Главы государств и правительств прибыли утром в воскресенье к Триумфальной арке в Париже, где в ближайшее время начнется торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой Мировой войны.

Утром лидеры собрались в резиденции французского лидера — Елисейском дворце, чтобы потом в единой автоколонне подняться по Елисейским полям до Триумфальной арки. Президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп не приезжали во дворец. Трамп прибыл сразу к Арке. Он проследовал к ней отдельно от прибывших лидеров других стран и встретится с ними уже под Аркой.

С приближением лидеров к Арке по Елисейским полям с другой стороны от памятника к площади приблизились самолеты пилотажной группы Patrouille de France и выпустили над колонной гостей дым в цветах французского триколора.

Возведение трибун, где разместятся лидеры, началось за несколько дней до праздника и привело к частичному ограничению движения на площади Этуаль — имени Шарля де Голля. Прозрачные навесы призваны защитить президентов и глав правительств от холодного дождя, который то и дело идет в Париже вторые сутки.

Участие церемонии примут участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Также на трибунах будут члены французского правительства, спикер нижней палаты парламента — Национального собрания, премьер-министр Франции, глава Генштаба и другие политики и чиновники.

В ходе церемонии у Арки Макрон пройдет перед строем военнослужащих, хор французских ВС исполнит гимн Франции, французские выпускники зачитают свидетельства очевидцев Дня Перемирия — 11 ноября 1918 года — французского, британского, американского и немецкого солдат, китайского рабочего, француженки, писавшей своему жениху.

Затем ожидается краткое выступление Макрона, после чего прозвучит произведение Мориса Равеля "Болеро" в исполнении оркестра молодежи ЕС.

Президент Франции и его зарубежные коллеги также поклонятся могиле Неизвестного Солдата, после чего Макрон, по традиции, "оживит" вечный огонь у Могилы.

Перед самым окончанием церемонии пройдет минута молчание. Ожидается, что ее прервет военный сигнал "перемирие".

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. После торжеств у арки и обеда в Елисейском дворце почти все лидеры отправятся на Форум мира.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).