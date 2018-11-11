Активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время задержания активистки движения Femen в Париже. 11 ноября 2018

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время задержания активистки движения Femen в Париже. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже.

Как передает телеканал BFMTV, полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы".

Французские правоохранители без промедления задержали активистку.

Американский президент накануне прибыл во французскую столицу, где в воскресенье проходят масштабные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Воинствующие феминистки также приняли участие в парижских мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Одна из дам пыталась перехватить кортеж президента США Дональда Трампа. Охрана порыв не оценила. pic.twitter.com/h10iSrvDHz — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.

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