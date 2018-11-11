Посольство России в Австрии не комментирует дело о шпионаже

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщение местного СМИ о том, что австрийский контрразведчик подозревается в разглашении государственной тайны якобы в пользу России.

Ранее в воскресенье газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России. По утверждению издания, австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведёт дело в отношении контрразведчика уже на протяжении года.

"Без комментариев", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.