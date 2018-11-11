Выборы в ДНР проходят без нарушений, сообщили наблюдатели

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Выборы главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики проходят без нарушений и при высокой явке избирателей, заявил в воскресенье на брифинге сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

"Отмечаю высокую активность. Вижу, что настроение у людей хорошее, нарушений в избирательном процессе не увидел. Поговорил с избирателями, они понимают важность выборов главы и депутатов республики. На мой взгляд, активность, явка избирателей выше, чем в некоторых регионах России", — сказал Цеков.

Депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, приехавший в качестве иностранного наблюдателя, отметил хорошую организацию выборов.

"Я впервые посещаю Донецк и вижу, что выборы хорошо организованы. В Бельгии явка на выборы обязательна, здесь зависит от воли человека", — сказал журналистам Пенрис.

Наблюдатель из Греции Костас Исихос подчеркнул, что проводимые в ДНР выборы не противоречат минским соглашениям.

"Взгляды европейских стран направлены сегодня на Донецк и Луганск. Для меня это очень важно. Демократический путь, по которому вы следуете, должен стать уроком для европейских стран. В Европе день выборов является довольно скучным событием. Участие в выборах слишком бюрократично. Эти выборы ознаменуют перерождение республики как свободного государства", — сказал Костас.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.