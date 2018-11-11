В Австралии арестовали подозреваемую в подкладывании иголок в клубнику

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция австралийского штата Квинсленд арестовала 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании игл в клубнику австралийских производителей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте полиции штата.

Как сообщается в пресс-релизе, полиция штата координировала масштабное расследование, в котором приняли участие правительственные органы, правоохранительные учреждения и разведка страны.

"Ожидается, что сегодня вечером женщине будут предъявлены обвинения, а завтра она предстанет перед магистратским судом (столицы штата Квинсленд — ред.) Брисбена ", — говорится в пресс-релизе полиции.

В сентябре австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.

Ранее сообщалось, что часть импортеров из Великобритании и России приостановили ввоз некоторой продукции из Австралии, а сеть супермаркетов в Новой Зеландии изъяла из продажи клубнику австралийской марки.