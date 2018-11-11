Наблюдатель из Бельгии оценил проведение выборов в ЛНР

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике проходят прозрачно и демократично, заявил в воскресенье на пресс-конференции наблюдатель из Бельгии Франк Крейельман.

"Те выборы, которые я видел здесь, — они в целом демократичны и проходят очень прозрачно", — сказал Крейельман.

Он уточнил, что в целом не заметил никаких нарушений. "Выборы проходят так, как они должны проходить", — добавил наблюдатель.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.