Явка на выборах в ДНР на 12.00 мск составила 40,3%

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики на 12.00 мск составила 40,3 %, сообщила в воскресенье журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.
"По состоянию на 12 часов (совпадает с мск – ред.) явка составляет 40,3 %", — сказала Позднякова.
Она добавила, что жалоб с избирательных участков не поступало.
Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.
Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.