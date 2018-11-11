Явка на выборах в ДНР на 12.00 мск составила 40,3%

Выборы в ДНР и ЛНР (30)

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики на 12.00 мск составила 40,3 %, сообщила в воскресенье журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"По состоянию на 12 часов (совпадает с мск – ред.) явка составляет 40,3 %", — сказала Позднякова.

Она добавила, что жалоб с избирательных участков не поступало.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.