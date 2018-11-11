В Киеве заявили, что не признают результаты выборов в ДНР и ЛНР

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Киев не признает результаты выборов на неподконтрольной ему территории Донбасса, заявляет МИД Украины.

Жители Донбасса в воскресенье выбирают глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев уже заявлял, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"МИД Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей… Результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", — говорится в заявлении МИД, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.