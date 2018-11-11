Явка на выборах в ЛНР на 12.00 мск составила 43%

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики на 12.00 мск составила 43%, сообщила в воскресенье журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Явка по состоянию на 12.00 (совпадает с мск — ред.) составляет 43% от общего числа избирателей на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что никаких нарушений пока не зафиксировано.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.