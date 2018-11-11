В надежде на мир: на избирательных участках в ДНР выстроились очереди

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики в воскресенье выбирают главу ДНР и депутатов парламента. По данным ЦИК, к 10.00 мск явка достигла почти 20%. При этом на участках для голосования уже выстроились очереди.

На территории республики открыто 408 участков. Голосование началось в 8.00 мск и продлится до 20.00. После этого участковые комиссии начнут подсчет голосов.

Главу и парламент жители ДНР выбирают уже второй раз с начала конфликта. Голосование проходит на фоне продолжающихся на линии соприкосновения боевых действий.

На участках с утра очереди



Избирательный участок №79 в центре Донецка. На часах 7.45 мск. Члены комиссии в полном составе и готовы начать процедуру голосования. Здесь же дежурят сотрудники полиции, МЧС и медики. В 8.00 участок открывается. Через три минуты заходит первый избиратель.

"Мне на работу, поэтому пришел так рано", — говорит житель Донецка Игорь.

Еще через пять минут на участке появляется следующий избиратель Мария. Она признается, что ходит на все выборы и обязательно с утра.

"Решила свой голос отдать, принять участие в формировании республики. От выборов жду изменений в лучшую сторону", — отмечает Мария.

Ближе к 10 утра активность избирателей увеличивается. На участке № 91 образовалась очередь. Стоят и молодежь, и пожилые люди.

"Минут 30 стою. Желания уйти нет. Нам нужно выбрать главу республики. Ждем от выборов мира и процветания", — говорит жительница Донецка Нина.

Еще одна женщина стоит в очереди в кабинку для голосования с палочкой. "Нога больная", — объясняет она.

"Раз я пришла, надо достоять до конца, проголосовать. От выборов ждем мира и благополучия", — добавляет женщина.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 91 Натальи Казимировой, явка высокая. По данным на 10.00 мск, из более чем 5 тысяч избирателей, закрепленных на этом участке, проголосовали 20%.

"Ожидаем высокую явку, очень активно люди идут. Нам по три раза звонили люди с адресов, 1927, 1929 годов рождения, переживали, когда же к ним придут, с 7 утра звонят", — рассказала Кизимирова.

Члены комиссий отмечают, что основной поток избирателей ожидается днем.

"Надеемся, что все спокойно, хорошо пройдет. Надеемся на высокую явку. Идут пожилые люди, с трудом, но идут. Основной поток днем. Первый час немного раскачка и вечером спад", — сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии №197 в Донецке Ольга Ковалева.

Ярмарки, песни и лотереи



Многолюдно в воскресенье не только на участках, но и около них. Возле каждого играет музыка, выступают местные коллективы, организованы ярмарки.

Избирательный участок №91 в Донецке расположен в здании медуниверситета. Перед входом молодежь устроила танцевальный флэшмоб. Пришедших также развлекают аниматоры в костюмах животных.

Около участка в Пролетарском районе Донецка выступает местный коллектив. Уже проголосовавшие избиратели расходиться не спешат: общаются со знакомыми, некоторые подпевают артистам и танцуют.

Кроме того, возле каждого участка организованы ярмарки. Поток людей на избирательных участках пока не спадает.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.