ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В надежде на мир: на избирательных участках в ДНР выстроились очереди

Сюжет:
Выборы в ДНР и ЛНР (30)
(обновлено: 12:42 11.11.2018)
017463
© Фото : Официальный сайт ДНРГолосования на выборах главы ДНР в селе Саханка Донецкой области. 11 ноября 2018Голосования на выборах главы ДНР в селе Саханка Донецкой области. 11 ноября 2018
© Фото : Официальный сайт ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики в воскресенье выбирают главу ДНР и депутатов парламента. По данным ЦИК, к 10.00 мск явка достигла почти 20%. При этом на участках для голосования уже выстроились очереди.

На территории республики открыто 408 участков. Голосование началось в 8.00 мск и продлится до 20.00. После этого участковые комиссии начнут подсчет голосов.

Главу и парламент жители ДНР выбирают уже второй раз с начала конфликта. Голосование проходит на фоне продолжающихся на линии соприкосновения боевых действий.

На участках с утра очереди

Избирательный участок в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Предварительные итоги выборов в ДНР объявят в полночь, сообщили в ЦИК
Избирательный участок №79 в центре Донецка. На часах 7.45 мск. Члены комиссии в полном составе и готовы начать процедуру голосования. Здесь же дежурят сотрудники полиции, МЧС и медики. В 8.00 участок открывается. Через три минуты заходит первый избиратель.

"Мне на работу, поэтому пришел так рано", — говорит житель Донецка Игорь.

Еще через пять минут на участке появляется следующий избиратель Мария. Она признается, что ходит на все выборы и обязательно с утра.

"Решила свой голос отдать, принять участие в формировании республики. От выборов жду изменений в лучшую сторону", — отмечает Мария.

Ближе к 10 утра активность избирателей увеличивается. На участке № 91 образовалась очередь. Стоят и молодежь, и пожилые люди.

"Минут 30 стою. Желания уйти нет. Нам нужно выбрать главу республики. Ждем от выборов мира и процветания", — говорит жительница Донецка Нина.

Еще одна женщина стоит в очереди в кабинку для голосования с палочкой. "Нога больная", — объясняет она.

"Раз я пришла, надо достоять до конца, проголосовать. От выборов ждем мира и благополучия", — добавляет женщина.

Военнослужащий Донецкой Народной Республики держит воинский билет и избирательные листы для голосования на выборах главы ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Выборы в ДНР и ЛНР: согласно "Минску-2" и несмотря на позицию Киева
По словам председателя участковой избирательной комиссии № 91 Натальи Казимировой, явка высокая. По данным на 10.00 мск, из более чем 5 тысяч избирателей, закрепленных на этом участке, проголосовали 20%.

"Ожидаем высокую явку, очень активно люди идут. Нам по три раза звонили люди с адресов, 1927, 1929 годов рождения, переживали, когда же к ним придут, с 7 утра звонят", — рассказала Кизимирова.

Члены комиссий отмечают, что основной поток избирателей ожидается днем.

"Надеемся, что все спокойно, хорошо пройдет. Надеемся на высокую явку. Идут пожилые люди, с трудом, но идут. Основной поток днем. Первый час немного раскачка и вечером спад", — сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии №197 в Донецке Ольга Ковалева.

Ярмарки, песни и лотереи

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Немецкий политик отметил законность международных наблюдателей в ЛНР и ДНР
Многолюдно в воскресенье не только на участках, но и около них. Возле каждого играет музыка, выступают местные коллективы, организованы ярмарки.

Избирательный участок №91 в Донецке расположен в здании медуниверситета. Перед входом молодежь устроила танцевальный флэшмоб. Пришедших также развлекают аниматоры в костюмах животных.

Около участка в Пролетарском районе Донецка выступает местный коллектив. Уже проголосовавшие избиратели расходиться не спешат: общаются со знакомыми, некоторые подпевают артистам и танцуют.

Кроме того, возле каждого участка организованы ярмарки. Поток людей на избирательных участках пока не спадает.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена