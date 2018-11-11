Источник назвал возможную тему разговора Путина и Трампа в Париже

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп во время краткой беседы в Париже, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщил РИА Новости информированный источник в российской делегации.

"Мы ожидаем, что лидеры затронут этот вопрос", — сказал собеседник агентства.

Лидеры государств встретятся впервые после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из ДРСМД.

Санкции не обсудят

Источник РИА Новости добавил, что российская сторона не будет поднимать вопрос об американских санкциях.

"Санкции — это не наша инициатива, поэтому сами мы никогда этот вопрос не поднимаем", — отметил он.

В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что главная цель предстоящей встречи — "сверка часов". По его словам, лидеры России и США традиционно имеют много тем, по которым нужно обмениваться мнениями.

Сокращение времени

В среду Трамп сказал, что увидится с Путиным на ланче лидеров в Париже, а встретится с ним наедине на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что решение не проводить продолжительную встречу обе стороны приняли совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам Ушакова, полномасштабная встреча пройдет на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.