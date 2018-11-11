Главы государств и правительств начали прибывать в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Главы государств и правительств, международных организаций в воскресенье утром начали прибывать в Елисейский дворец, на его ступеньках гостей встречает президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит, передает корреспондент РИА Новости.
Одними из первых приехали премьеры Чехии, Израиля, Греции, Армении, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Как только лидеры стали приезжать в администрацию французского президента, пошел дождь. На ступеньках Елисейского дворца расстелена красная дорожка. Мероприятие освещают несколько десятков журналистов из разных стран.
Из Елисейская дворца колонна лидеров отправится к Триумфальной арке, где в 11.00 (13.00 мск) состоится торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
После завершения мероприятий у Триумфальной арки приглашенные в Париж мировые лидеры поедут на обед в Елисейский дворец, а затем — на Форум мира, который пройдет в большом зале парка Ла-Виллет.
В воскресенье во французской столице усилены меры безопасности. Как заявил ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер, мобилизованы около 10 тысяч сил правопорядка.