ДНР опровергла заявление Погранслужбы Украины об обстреле в районе Курахово

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Погранслужбы Украины в обстреле позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Курахово в Донбассе.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что ополченцы в субботу обстреляли позиции силовиков в районе дорожного коридора "Курахово-Донецк".

"Подразделения народной милиции ДНР строго соблюдают достигнутые договоренности. Все заявления вооруженных сил Украины об обстрелах их позиций с нашей стороны — это провокация", — заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.