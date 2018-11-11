Наблюдатель из Греции оценил проведение выборов в ДНР

Мужчина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Выборы главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики не нарушают минские соглашения и проходят согласно европейским стандартам, заявил в воскресенье журналистам наблюдатель, бывший замминистра национальной обороны Греции Костас Исихос.

"Выборы в ДНР не противоречат минскому процессу. Сам процесс соответствует демократическим стандартам, принятым в европейских странах" — сказал Исихос, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.

Наблюдатели из Франции отметили, что никаких нарушений пока не видят. "Здесь все нормально, настоящая демократия", — сказал РИА Новости Квинтин Веркрюсс.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.