Явка на выборах в ДНР на 10.00 мск составила 18.6%

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики на 10.00 мск составила 18,6%, сообщила в воскресенье журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"По состоянию на 10 часов (совпадает с мск — ред.) явка составляет 18,6%", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.