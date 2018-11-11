Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева по вступлению в НАТО

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве планов Киева на вступление в НАТО.
"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла поправки в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Кроме того, в июне 2016-го были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.