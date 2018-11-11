В ДНР заявили о перебоях в работе оператора связи "Феникс" из-за диверсий

Выборы в ДНР и ЛНР (23)

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Перебои в работе оператора связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" наблюдаются в некоторых районах ДНР, сообщили в воскресенье в минсвязи республики.

По ее данным, причина — диверсия на оборудовании.

"Оборудование опорной сети республиканского оператора связи было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР. Это привело к пропаданию сервисов у абонентов "Феникса" в Торезе и в Снежном" — говорится в сообщении пресс-службы минсвязи ДНР.

В ведомстве отметили, что специалисты уже выдвинулись на место для восстановительных работ. Отмечают, что возможны кратковременные проблемы со связью в отдельных районах.

Позднее стало известно, что без связи остались и абоненты Vodafone. Причиной сбоя также стало повреждение оптоволоконной линии связи.

Выборы в ДНР

В воскресенье в ДНР проходят выборы главы республики и депутатов народного совета.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.

В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс". В Народный совет пройдут 100 депутатов, места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.