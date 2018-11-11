ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Перебои в работе оператора связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" наблюдаются в некоторых районах ДНР, сообщили в воскресенье в минсвязи республики.
"Оборудование опорной сети республиканского оператора связи было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР. Это привело к пропаданию сервисов у абонентов "Феникса" в Торезе и в Снежном" — говорится в сообщении пресс-службы минсвязи ДНР.
В ведомстве отметили, что специалисты уже выдвинулись на место для восстановительных работ. Отмечают, что возможны кратковременные проблемы со связью в отдельных районах.
Позднее стало известно, что без связи остались и абоненты Vodafone. Причиной сбоя также стало повреждение оптоволоконной линии связи.
Выборы в ДНР
На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.
В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс". В Народный совет пройдут 100 депутатов, места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.