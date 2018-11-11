Нетаньяху подтвердил, что не планирует переговоров с Путиным в Париже

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что не планирует переговоров в Париже с президентом России Владимиром Путиным, объяснив, что уважает просьбу властей Франции не проводить "сторонних" мероприятий на полях 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В личной встрече Нетаньяху с Путиным израильтяне видят возможность для преодоления трений, возникших из-за гибели самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, который был 17 сентября по ошибке сбит сирийскими зенитчиками при отражении налета авиации еврейского государства.

"Я уважаю просьбу принимающей стороны, а просьба заключалась в том, чтобы не проводить "сторонних" встреч, как они это называют. Я уважаю это просьбу", — цитирует канцелярия главы правительства его ответ на вопрос журналиста о возможности саммита с Путиным в Париже.

Нетаньяху сообщил, что программой поездки запланирована отдельная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, помимо того, что он увидится с десятками мировых лидеров, которые съедутся на церемонию.

"Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но важна сама суть того, чтобы быть там. Я, как обычно, буду с большой гордостью представлять Государство Израиль", — сказал он.

Премьер-министр назвал Первую мировую войну важной вехой в истории евреев. "Прежде всего, в силу того, что были сотни тысяч еврейских бойцов, чье участие стало очередным поворотным пунктом в нашей способности защищать себя, и, конечно, она (Первая мировая война — ред.) положила конец Османской империи, правившей нашими землями, и проторила путь сионизму", — объяснил Нетаньяху.