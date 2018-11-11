Предварительные итоги выборов в ДНР объявят в полночь, сообщили в ЦИК

Выборы в ДНР и ЛНР (18)

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Предварительные результаты голосования на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики будут объявлены в полночь, сказала журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей.

"Предварительные результаты будут объявлены в 00 часов", — сказала Позднякова.

Она добавила, что внештатных ситуаций и провокаций на избирательных участках не зафиксировано. "На 18.15 (мск) провокаций и нарушений не зафиксировано", — сказала Позднякова.

Киев ранее заявил, что не признает выборы. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.